Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Van’ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün vasiyeti olarak inşa edilen cami ve külliyeyi ziyaret etti.

Kaymakam Bingöl, külliye içerisinde bulunan ve inşaatı bitme aşamasına gelen yatılı hafızlık Kur’an kursunu gezerek Şehit Eren Öztürk’ün babası Kerem Öztürk ve Şehit Eren Öztürk’ün vasiyette bulunduğu cami imamı ve Şehit Eren Öztürk Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri’nden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Batuhan Bingöl’e ziyaretinde Ahlat Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık ve Ahlat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdurrahman Pirhasanoğlu da eşlik etti.