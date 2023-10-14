Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici 8. sınıf öğrencilerine ’kariyer günü’ etkinliği çerçevesinde mesleği hakkında bilgi verdi.

Emirdağ ilçesinde, öğrencilere meslekler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, motivasyon, farkındalık ve hedef belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla ’Kariyer Günü’ etkinliği düzenlendi. Mithatpaşa Ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan etkinliğe Kaymakam Osman Bilici katılarak kaymakamlık mesleği hakkında bilgi verdi. Kaymakam olmak için yapılması gerekenler, kaymakamlık mesleği için izlenmesi gereken yol, kaymakamlık mesleğinin gereklilikleri, sorumlulukları ve yetki ile görevleri hakkında bilgi veren Bilici, öğrencilerle bir süre sohbet ederek soruları cevapladı. Kaymakam Bilici, benzer etkinliğin tüm meslek kuruluşları ile yapılması gerektiğini okul idaresine bildirerek, öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.