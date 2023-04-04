Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi.

Mahalle muhtarları ile iftar açan Beşikci, ilçede sorunları istişare edip, çözüm yollarını bulmak için bir arada olmanın önemli olduğunu söyledi.

Başkan Beşikci, Yenişehir’in hizmetinde olan insanlarla iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Muhtarlarla sık sık bir araya gelerek istişare içerisinde olduklarını ifade eden Beşikci, bu tür etkinlikleri, ilçe sorunlarını istişare edip, çözüm yollarını aramak ve bu bağlamda kaynaşma kültürü içerisinde hareket etmek amacıyla düzenlediklerini vurguladı.

Yenişehir Belediyesi, muhtarlar ile yöneten diğer insanlarla el ele verip, güç birliği yaptıklarını dile getiren Beşikci, "Vatandaşımızın hayır duasını alabilmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunun neticesi olarak da başarılı grafiğimizi sürdürüyoruz. Şu an ilçemiz genelinde parke döşemesiyle, asfalt yol yapımıyla, oyun gruplarıyla, daha birçok iş kaleminde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Hiçbir engele takılmadan hizmetlerimiz sürecek" dedi.

Kendileriyle sık sık bir araya gelerek görüşlerine başvurulmasının Yenişehir için çok olumlu bir çalışma olduğunu belirten muhtarlar da, Başkan Beşikci’nin bu konuda çok samimi olduğunu gördüklerini dile getirerek, teşekkür ettiği kaydedildi.