Baytak, hastanede talep edilenleri not alarak, ilgili ve yetkililere ileteceğini belirtti.

Kaymakam Kutsal Baytak, Şehit Eyüp Hacıoğlu İlçe Hastanesini ziyaret etti. Hastane Başhekimi Uzman Doktor Nur Demir Kaplan’dan kurum ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Baytak, daha sonra ilçe hastanesi binası ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Malatya’nın Yazıhan ilçesi Kadın Kaymakamı Kutsal Baytak, ilçe hastanesinde denetim yaptı.

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