MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Malazgirt İlçe Müftülüğüne bağlı yaz Kur’an kurslarını ziyaret etti.

Kümbet Camisi İmamı Fetullah Koçu’nun hocalığında yaz Kuran kursuna katılan öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Göksu Bayram, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin okuduğu Kur’an-ı Kerim’i dinledikten sonra kurs hakkında İmam Fetullah Koçu’dan bilgi alan Kaymakam Bayram, öğrencilere “Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir” hadisini hatırlattı.

Daha sonra Murat Mahallesi’nde kendi imkânlarıyla Kur’an kursu açan 80 yaşındaki Hacı Refik Aldırmaz’ın yaptırdığı 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim gören minik öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Bayram, minikler ile yakından ilgilendi.

Kaymakam Bayram, ilçe genelinde yaz Kur’an kurslarındaki doluluk oranının çok güzel olduğunu, öğrencilerin heyecanı ve gayretlerinin gözlerine yansıdığını ve bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bayram, 80 yaşında Kur’an kursu ve cami yaptıran hayırsever Hacı Refik Aldırmaz’a da teşekkür etti.