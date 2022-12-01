Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, hava koşulları elverdiği sürece köyleri ziyaret etmeye devam edeceğini belirterek, “Köy ziyaretlerimizin tek amacı, vatandaşlarımızın aracısız dilek ve temennilerini dinlemektir” dedi.

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, hava koşulları elverdiği sürece köyleri ziyaret etmeye devam edeceğini belirterek, “Köy ziyaretlerimizin tek amacı, vatandaşlarımızın aracısız dilek ve temennilerini dinlemektir” dedi.

Kaymakam Göksu Bayram, beraberindeki Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Yunus Emre Şahin ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken ile 1 belde ve 7 köyü ziyaret etti. Gittiği her yerde okul ziyaretlerini de yapan Kaymakam Bayram, öğrencilerle sohbet ederek ileride hangi meslekleri seçeceklerini sordu. Öğrencilere ileride seçecekleri meslekler hakkında da tavsiyelerde bulunan Kaymakam Bayram, istedikleri meslekleri kazanmaları için bol bol ders çalışmaları ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaymakam Bayram ve beraberindeki heyet, köylerde taziye evlerinde toplanan vatandaşlarla sohbet ederek dilek ve temennilerini dinledi. Kaymakam Bayram, "Köy ziyaretlerimizin tek amacı, ilk ağızdan vatandaşlarımızın aracısız dilek ve temennilerini dinlemek. Bugünkü ziyaretimizi de ilçemize bağlı Konakkuran beldemiz ve 7 köyümüze yaptık. Kış ayları öncesi vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini dinledik. Hava koşulları elverdiği sürece köylerimizdeki ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi.

Jandarma karakolunu da ziyaret ederek vatanın bakası için nöbet tutan askerlere görevlerinde başarılar dileyen Kaymakam Bayram, daha sonra ilçe merkezine geçti.