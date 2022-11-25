MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, mahalle ve köylerde hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinliyor.

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, mahalle ve köylerde hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Kaymakam Bayram ve eşi Nebahat Er Bayram, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yakup Bozkurt ve vakıf görevlileri ile ilçeye bağlı Saltukgazi ve Mengüçgazi mahallelerinde ev ziyaretleri yaptı. Kaymakam Bayram, hane ziyaretlerinde hem ilçe merkezi hem de köylerde devam edeceğini belirterek, "Amacımız, vatandaşların dilek ve temennilerini yerinde tespit edip, bu dilek ve temennilerinin giderilmesi için çalışma başlatmak. Ziyaret ettiğimiz her iki ailemize de sosyal devlet anlayışı ile yardımlarımız devam ediyor" dedi.