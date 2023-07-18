Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, köy ve mahalle muhtarlarıyla makamında bir araya geldi.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Malazgirt ilçesinde bulunan mahalle ve köy muhtarları ile toplantı yaptı. Malazgirt Müzesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda ilçenin 26 Ağustos hazırlıkları ve Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışmaları ile TMO Ofisinin ilçede yapacağı çalışmalar hakkında bilgilendirilme yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, “26 Ağustos yaklaşıyor. Çok hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlatmalıyız. Geçen yıl olduğu gibi yine 26 Ağustos kutlamalarına yoğun şekilde katılım sağlamalıyız. Köylere Hizmet Götürme Birliği de çalışmalarına başladı” dedi.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise ilçede yeni açılan TMO Ofisinin nasıl işleyiş göreceği hakkında muhtarlara bilgiler verdi.

Toplantıya TMO Muş Bölge Müdür Yardımcısı Kerem Bakar da katıldı.