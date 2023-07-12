MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçede yapımı devam eden kamu binalarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Bayram, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile aile destek merkezinin (ADEM) üst katında yürütülen bilim merkezinin tadilat çalışmalarını inceledi. Daha sonra Ziraat Bankası Müdürü Alparslan Çakar’ın talimatları ile Ziraat Bankası tarafından ilçede yapılan özel öğrencilerin eğitim göreceği Ziraat Bankası Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi inşaatını gezen Kaymakam Bayram, ardından Danışmendgazi İlk ve Ortaokulu, Refik Cesur İlk ve Ortaokulu ile Fatih Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Göksu Bayram, yapımı devam eden tüm inşaatlarda yapılan çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya’dan bilgi aldı.