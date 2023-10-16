MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede görev yapan imamlar ve müftülük personeli ile istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Bayram, Malazgirt Müftülüğü tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı sürdürülebilmesi gerektiğini belirterek, ilçede görev yapan tüm imamlara başarılar diledi. İmamların ilçedeki vatandaşlarla iletişiminin önemli olduğunu vurgulayan Bayram, “Gayemiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Müftülüğümüz tarafından verilmekte olan hizmetlerin ve faaliyetlerinin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ise ilçede görev yapan tüm imamlara görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakam Göksu Bayram, ilçede görev yapan imamlara başarı belgelerini takdim etti.

İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak ve ilçede görev yapan imamların da katıldığı toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin alınması ile tamamlandı.