Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçe Kaymakamlığı görevine atanan Yunus Emre Bayraklı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçe Kaymakamlığı görevine atanan Yunus Emre Bayraklı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Recep Soytürk Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ile Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Elbeyli Kaymakamı olarak atanan Yunus Emre Bayraklı’yı ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.