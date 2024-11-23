Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kasım ayı mutat toplantısına katılan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, ilçe merkez ve köylerde görev yapan din adamları ile bir araya geldi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçe müftülüğü tarafından yapılan Kasım ayı mutat toplantısına katıldı. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, din görevlilerine yönelik yaptığı konuşmada; gençlerle ilgilenmelerini, cami temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini, Kur’an kurslarına ve öğrencilerine ilgi göstermelerini ve camilerin engelli vatandaşlar için uygun hale getirilmesini söyledi.

Toplantıya Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, Şube Müdürü Reşit Katmış, Müftülük Şefi Mazhar Yıldız, İlçe Vaizi Abdullah Gökalp, Cizre merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı.