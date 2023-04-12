Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2023 yılı Nisan Ayı Birlik Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Kaymakam Hayrettin Baskın başkanlığında Tavşanlı Hükümet Konağı Konferans Salonu’nda yapıldı.

Birlik , Hayrettin Baskın’ın başkanlığında, Tavşanlı İl Genel Meclis Üyeleri ile ilçeye bağlı köy muhtarlarının katılımıyla, gündemde bulunan konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere toplandı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra açılış konuşmasını yapan Kaymakam Baskın, 2022 yılındaki köylerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaymakam Baskın, "Köy yardım ve yatırımları olarak gerçekleşen yatırımların birlik, KÖYDES ve İl Özel İdareden ayrılarak köylere yapılan yol, içme suyu, parke taşı, kanalizasyon, sulama, düğün salonu, köy inşaatları, okul onarımları gibi köylere ait hizmet yatırımları var. Bu işlerin yürütülmesinde valimiz, İl Genel Meclisimiz, Özel İdaremiz, muhtarlarımız ile uyumlu bir çalışma ortamı bulunmaktadır" cümleleri ile toplantı konularını özetlerken birlik encümen üyelerinin seçimine geçildi.

Meclis gündemindeki konular gereğince, Birlik Encümen üyelerinin gizli oyla seçimi yapıldı. Seçim sonuçlarına göre;

İl Genel Meclis üyelerinden Mustafa Altınbay ile Recep Şaban Toy, Köy muhtarlarından Mehmet Ali Balı ile Ahmet Taşdemir 1 yıl süre ile Birlik Encümen üyeliğine seçildi.

Meclis Başkan Vekilliği seçiminde İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Çetin’in seçildi.

2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Faaliyet Raporu, İlçe Özel İdare Müdürü ve Birlik Müdürü Ali Ertürk tarafından Mecliste ayrıntılı okundu. Daha sonra 2022 mali yılı kesin hesabı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2022 yılı kesin hesabı kabul edilmesi üzerine Plan Bütçe Komisyon üyelerinin belirlenmesi sonrasında meclis toplantısı sona erdi.