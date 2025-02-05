Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçedeki 6 askeri üs bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesi Kaymakamı Furkan Başar, ilçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Acar Jandarma Karakol Komutanlığı, Pahantepe Üs Bölgesi, Bayraktepe Üs Bölgesi, Yoncadüzü Korucu Noktası, Tekevler Korucu Noktası ve Eski Sason Yolu Korucu Noktası olmak üzere toplam 6 noktayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında görev başındaki asker ve güvenlik korucuları ile bir araya gelen Başar, sahadaki güvenlik durumu hakkında bilgi alarak personelin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Devletin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu belirten Başar, özverili çalışmalarından dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti.