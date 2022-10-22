Okul müdürleriyle bir toplantı gerçekleştiren Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, “Okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz, yeter ki öğrencilerimiz en iyi koşullarda eğitim ve öğretimlerini gerçekleştirsinler” dedi.

Okul müdürleriyle bir toplantı gerçekleştiren Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, “Okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz, yeter ki öğrencilerimiz en iyi koşullarda eğitim ve öğretimlerini gerçekleştirsinler” dedi.

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, ilçedeki okul müdürlerinin katılımıyla “Yedisu Eğitimin Geliştirilmesi” başlıklı toplantı düzenlendi. İlçe kaymakamlığında gerçekleşen toplantıda, müdürlerinin talepleri ve önerileri dinlendi. Öğrencilerin daha iyi şartlarda okumaları için tüm gayreti göstereceklerini aktaran Kaymakam Başar, “Okul müdürlerimizden eğitim ve öğretim kalitemizin artırılmasına yönelik projelere ağırlık verilmesini, öğrencilerle birebir ilgilenilmesini, yine ayrıca okullarımızda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek zaman zaman toplantılar yapmalarını isterim. Bizler de okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Yeter ki, öğrencilerimiz en iyi koşullarda eğitim ve öğretimlerini gerçekleştirsinler” diye konuştu.

Toplantıya Kaymakam Başar’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhtesim Tunç ve İlçe Şube Müdürü Büşra Tunç katıldı.