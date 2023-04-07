Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, ’’Ramazan ayı boyunca vatandaşların evine konuk olup, her daim devletimizin sıcaklığını, şefkatini kendilerine göstermek ve elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar ve eşi Şeyma Başar, hane ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ilçeye bağlı Eskibalta köyüne giden, Alada ailesini ziyaret eden Kaymakam Başar, talepleri dinledi. Kaymakam Başar, “Ramazan ayı boyunca vatandaşların evine konuk olup, her daim devletimizin sıcaklığını ve şefkatini kendilerine göstermek için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz. Hem samimi bir ortamda sohbet ediyor, hem de onların bizlerden beklentilerini öğreniyoruz. Devlet, millet birlikteliği için bu ziyaretlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Bugün de Eskibalta Köyü sakinlerinden Alada ailesinin evine misafiriz. Bizleri kabul ettiği için aileye teşekkür ediyorum” diye konuştu.