Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, Elmalı ve Dinarbey köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, teslim edilecek olan deprem konutlarının eksiklikleri hakkında bilgi aldı.

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, Elmalı ve Dinarbey köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, teslim edilecek olan deprem konutları ile ilgili eksiklikler hakkında bilgiler aldı. Köylülerin diğer taleplerini yerinde dinleyen Kaymakam Başar, 2023 yılı KÖYDES Yatırım Projeleri çerçevesinde çalışmaların başlayacağını belirtti.

Kaymakam Başar’a Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ömer Bürkük de eşlik etti.