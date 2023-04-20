Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Şehit ve Gazi aileleri ile sohbetler eden Kaymakam Bakkal, “Şehit ve gaziler nezdinde bütün oltulu hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Sizler en değerli varlıklarınızı, eşinizi, oğlunuzu, kardeşinizi, babanızı bu vatan için şehit verdiniz. Bunun dünyada herhangi bir karşılığı olamaz. Bundan daha kıymetli bundan daha büyük bir fedakârlık yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakârlıkları bizim varlık sebebimizdir. Bizler, sizler için ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Sizlere olan minnet borcumuzu anlatmada ne söylesek azdır.

Sizler bizim başımızın tacısınız ve hepinizin başımızın üstünde yeri var. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere ve gazilerimize sahip çıkabilmek bizim için en kutsal görevdir.

Tüm kamu kurumu ve görevlileri olarak şehitlik ve gazilik kavramlarının ne kadar değerli olduğunun bilinci içinde hareket ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit yakınları ve gazilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesi konusunda yapılan çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeye devam edip her zaman yanınızda olacağız. Biliyorum ki ateş düştüğü yeri yakar fakat “Şehitlerimizin Nurlanmış, Gazilerimizin onurlanmış olması biraz olsun bizleri ferahlatmaktadır” dedi.

Şehit ve Gazi aileleri Kaymakam Cevdet Bakkal’ın göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

İftar yemeğine Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serdar Ekin, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğan, Oltu İlçe Jandarma Komutanı jandarma Teğmen Akif Alperen Arısoy, Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş,Oltu Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, İlçe Müftüsü Sinan Cansever’in yanı sıra şehit ve gazi aileleri katıldı.