Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Türkiye geneli ortaokul öğrencilerine yönelik Kütahya’da düzenlenen “Enerji Verimliliği” temalı öykü yarışmasında birinci olan Yağmur Kahveci ve ikinci olan Ayşenur Demir’i ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şeyda Bulut, Şehitler Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç ve başarılı öğrenciler Kaymakam Muhammet Samet Bahar’ı makamında ziyaret etti. Başarılarından dolayı her iki öğrenciyi tebrik eden Kaymakam Bahar, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.