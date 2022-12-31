Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan yeni yıl kutlamaları ve iyi dilekleri için ziyaretlerde bulundu.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan yeni yıl kutlamaları ve iyi dilekleri için ziyaretlerde bulundu.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan yeni yıl kutlamaları ve iyi dilekleri için önce Akbulak Jandarma Karakolu ile Alparslan Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Ziyaret esnasında, Muradiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek hazır bulundu. Akbulak Jandarma personeli ile pasta kesen Aydoğan, burada görev yapmakta olan askerleri de ziyaret ederek hem yeni yıllarını kutladı hem de görevlerinde başarılar diledi. Muradiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ile beraber askerlerle bir araya gelen Kaymakam Aydoğan, çalışmalar hakkında bilgi alarak görev yapmakta olan askerle birlikte pasta kesti. Askerlerle sohbet eden Aydoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi. Jandarma ile birlikte yol uygulamasında bulunan Aydoğan, Vatandaşların yeni yılı kutlayarak hayırlı yolculuklar diledi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Aydoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuzhan Akyol’ dan yılbaşı gecesi yapılacak uygulamalar hakkında bilgi aldıktan sonra polis memurları ile muhabbet ederek yeni yıllarını kutladı. Polis memurlarına, tavsiyelerde bulunmayı ve onlarla samimi bir sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyareti sonrası Muradiye Devlet Hastanesine geçen Kaymakam Aydoğan, Başhekim Dr. Özkan Özay’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Aydoğan, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini sunarken yılbaşı hediyeleri ile yeni yıllarını kutladı. Sonrasında sağlık personelini ziyaret eden Aydoğan, yeni yıl için sağlık, başarı ve afiyet dileklerinde bulundu.