Van’ın Muradiye ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Van’ın Muradiye ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, ilçedeki esnafları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Aydoğan, yoğun ilgi ile karşılandı. Aydoğan, esnaflardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Her zaman halkın yanında olduklarını söyleyen Aydoğan, “Belirli zaman aralığında hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemeye önem veriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz. Bugün ise ilçemizin değerli esnaflarını iş yerinde ziyaret ettik" dedi.

Kaymakam Aydoğan’a, İlçe Müftüsü Eyyüp Babat ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk de eşlik etti.