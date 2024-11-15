Van Muradiye İlçe Kaymakamı Melih Aydoğan, ilçede eğitime yönelik yatırımları ve projeleri değerlendirdi. Aydoğan, ilçenin en ücra köşesine kadar kitapların ulaştığını söyledi.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, ilçe kütüphanesini ziyaret ederek eğitime yönelik yatırımları ve projeleri değerlendirdi. Ziyarette çocuklara kitap hediye eden Kaymakam Aydoğan, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına her türlü çalışmayı desteklediklerini belirterek, "İlçemizde kitap desteğinin ulaşamayacağı yer kalmayacak. Öğrencilerimizin daha donanımlı yetişmeleri için elimizden geleni yapacağız. Kırsal bölgelerdeki öğrencilere kitap desteği ulaştırarak okuma alışkanlığını artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, eğitimdeki kaliteyi artırmak, öğrencilerimize gerekli kaynakları sağlayarak onların hayata daha iyi hazırlanmalarına katkı sunmaktır. Bu konuda tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.

“Eğitime yönelik çalışmalar devam edecek”

Van Valiliği koordinesinde başlatılan Van Kitap Projesiyle ilçenin en ücra köşesine bile kitapların ulaşabildiğini söyleyen Aydoğan, “Valimiz Sn. Ozan Balcı’nın himayelerinde yürütülen Kitap Van Projesi çalışmaları başarıyla sürüyor. Bu anlamda ilçemizde de çalışmalar aralıksız sürüyor, bugün ilçe kütüphanemizi ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldık. İlçe kütüphanesine gelemeyen öğrencilerimiz için aynı zaman PTT Kitap projesiyle öğrencilerin okumak istediği kitaplar eve teslim ediliyor. Eğitime yönelik ilçemizde tüm çalışmalar hız kesmeden devam ediyor ve devam edecek, Muradiye’miz bunu hak ediyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için bu çalışmayı özverili bir şekilde yapmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.