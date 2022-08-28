Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ilçede bulunan turistik mekanları ziyaret etti. İlçe sınırlı içerisindeki bulunan Muradiye Şelalesi, Muradiye Balık Bendi, Baraj Mesire alanı, Bendimahi Köprüsü ve Atayurt’u ziyaret eden Kaymakam Aydoğan, yapılacak çalışmalar hakkında belediye yetkililerine bilgi verdi.

91. İEF ve Terra Madre Anadolu için geri sayım

91. İEF ve Terra Madre Anadolu için geri sayım

Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ilçede bulunan turistik mekanları ziyaret etti.

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