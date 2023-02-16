VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, depremden etkilenerek ilçede misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, depremden etkilenerek ilçede misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bazı depremzedeler de Muradiye ilçesinde misafir ediliyor. Depremzedeleri ziyaret ederek taleplerini dinleyen Kaymakam Aydoğan, “İlçemize gelen 27 vatandaşımızı misafir etmeye başladığımız günden beri ihtiyaçlarını eksiksiz gidermeye gayet ediyoruz. Depremin yaralarını birlikte satıyoruz. Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi olarak depremzedelerimizin çocukları için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ailelerimize ve çocuklarımızın hayatlarının normale dönmesi adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

İhtiyaç ve eksileri giderilen vatandaşlar ise kendilerine yakın ilgi gösteren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ve Muradiye halkına teşekkür etti.