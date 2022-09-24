Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ilçede eğitim gören çocuklar ile buluşmaya devam ediyor.

Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ilçede eğitim gören çocuklar ile buluşmaya devam ediyor.

Göreve başladığı günden bu yana sürekli çocuklar ile yakından ilgilenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydoğan, ilçe Müftülüğü bağlı 4-6 yaş Kur’an kursunu ziyaret etti. Çocuklar sohbet ederken yakından ilgilenen Aydoğan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.