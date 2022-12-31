Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek sıkıntı ve dertlerini sorup ihtiyaç ve isteklerini dinledi.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek sıkıntı ve dertlerini sorup ihtiyaç ve isteklerini dinledi.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mehmet Ali Şalem ve beraberindekiler ile birlikte yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret etti. Karşıyaka Mahallesindeki yaşlı ve hastaları ziyaret ederek şifalar dileyen Kaymakam Aydın, “Devletimizin yaşlı hasta ve engelli vatandaşlarımız ile diğer dezavantajlı hemşerilerimizin her zaman yanında olduk, dertlerine çare bulduk, onlara moral verdik ve vermeye devam edeceğiz” dedi.