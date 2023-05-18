Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Vekili Aydın, mesajında, “Bugün, milletimizin kurtuluş mücadelesinin en önemli adımlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hep birlikte kutluyoruz. Aradan geçen yıllara rağmen bu bayramın anlamı, büyüklüğü ve önemi hiçbir zaman azalmadı ve asla da azalmayacaktır. Bu bayram, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve milletimizin kendi geleceğini tayin etme iradesini ortaya koyduğu bir gün olarak tarihimize geçmiştir. Bu anlamlı günde, milletimiz gençlik ve spor alanlarında daha başarılı sonuçlar elde etmek için yine bir araya gelecek, Türk bayrağı altında birlik ve beraberlik içinde kutlama törenleri gerçekleştirecektir. Bugün, büyük zaferlerin ve kahramanlıkların anısını yaşatırken, aynı zamanda gençlerimizi ve sporcularımızı cesaretlendirmeli ve onların geleceğe daha umutlu ve güçlü bir şekilde bakmalarını sağlamalıyız. Gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini şekillendirecek önemli bir güçtür ve bizler, onlara en iyi şekilde destek vermeli ve onları eğiterek, yetiştirerek geleceğe hazırlamalıyız.

Bu vesileyle Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımızın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum. Ülkemiz için var gücümüzle çalışarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.