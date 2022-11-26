Van’ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle seminer düzenlendi.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle seminer düzenlendi.

İpekyolu Belediyesinin konferans salonunda gerçekleşen seminerin açılışında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, şiddet olgusunun çok farklı uygulama şekilleri ve boyutlarıyla tüm dünyada genel bir sorun oluşturduğunu söyledi. Aydın, “Kadınlarımıza yönelik yapılan her türlü şiddet insanlığa ihanettir. Kadına şiddeti bir suç olarak görüyoruz. Çünkü kadını ezmek, ona zulmetmek ve hatta canına kıymak, ancak dini ve vicdani yoksunluk emaresidir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, tüm kadınlara sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.

Seminerde Doç. Dr. Zöhre Kaya ise kadına yönelik şiddet konusunda bilgi ve farkındalık kazandırma, şiddet türleri, önleyici ve koruyucu faktörler konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, Avukat Emel Barış da yasal haklara değinerek Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Eğitim semineri, plaket töreni ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.