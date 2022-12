Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, her hafta farklı bir mahalleyi ziyaret ederek halkın taleplerini dinlediklerini ve hızlı çözümler ürettiklerini söyledi.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, her hafta farklı bir mahalleyi ziyaret ederek halkın taleplerini dinlediklerini ve hızlı çözümler ürettiklerini söyledi.

Her hafta merkez ve kırsal mahalleleri ziyaret eden Kaymakam Aydın, bu hafta ise kaymakamlık birim müdürleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Sarmaç ve Beşçatak mahallelerinde muhtarlar ve mahalle halkıyla buluştu. İlçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de çalışmalara son sürat devam ettiklerini ifade eden Kaymakam Aydın, “Kamu hizmetlerini tüm mahallelerimize etkin şekilde ulaştırmak ve halkımızın sorunlarını yerinde görerek çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak için ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Her hafta farklı bir mahallemizi ziyaret ederek halkımızın taleplerini dinliyor ve hızlı çözümler üretiyoruz. Bu hafta da kaymakamlık ve belediye müdürlerimiz ile birlikte Sarmaç ve Beşçatak mahallelerini ziyaret ettik. İlçemizdeki her mahallemizin ihtiyaçlarını planlayarak hızlı çözümler üretmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beşçatak ve Sarmaç mahalleleri sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, hizmetlerinden dolayı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkür ettiklerini ifade ettiler.