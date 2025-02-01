Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Canik Kaymakamı Şeref Aydın, muhtaç olmadığı halde defalarca yardım talebinde bulunan ve kendini kaymakamlık önünde yakmakla tehdit eden şahısla ilgili açıklama yaparak, "Bu şantajın izahı yok maalesef" dedi

Canik’in Gazi Osmanpaşa Mahallesi’nde ikamet eden bir şahıs, defalarca kez aile yardımına başvurdu. ’Yardım kriterlerini karşılamadığı ve muhtaç olmadığı’ tespit edilen şahsın talebi reddedildi. Şahsın bir kez daha yardım için başvurması ve başvurusuna, "Bu da ret gelirse kaymakamlığın önünde kendimi yakacağım" diye tehdit notu düşmesini içeren belgeyi sosyal medya hesabında paylaşan Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Canik İlçe Kaymakamı Şeref Aydın, durumu, "Bu şantajın izahı yok maalesef" diyerek özetledi.

Şahsın muhtaç olmadığı halde defalarca yardım talebinde bulunduğunu dile getiren Kaymakam Aydın, "Yardım kriterlerini karşılamadığı, muhtaç olmadığı halde yardım talebinde ısrar ediyor. Bu sefer de olumsuz yanıt alırsa kendini yakacağını yazılı olarak bize bildirmiş. Bu şantajın izahı yok maalesef" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Aydın’ın paylaşımına kısa sürede birçok yorum geldi.