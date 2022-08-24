Bayburt’un Demirözü ilçesi Kaymakamlığı atanan Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş son ana kadar görev yapmaya devam ediyor.

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Bayburt’un Demirözü ilçesi Kaymakamlığı atanan Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş son ana kadar görev yapmaya devam ediyor.

Kaymakam Ateş ve eşi Cansu Ateş, kaymakamlık tarafından Sokak Hayvanları için yapılan ‘Mama ve Su İstasyonunun’ açılışını yaptı. Kaymakam Ateş, giderayak açılışını yaptığı istasyonun sokak hayvanlarının beslenilmesi noktasında vatandaşlara örnek olması temennisinde bulundu.