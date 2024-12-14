Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş Kız Umut Evi’ni ziyaret ederek özel çocuklarla bir araya geldi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, eşi Cansu Güçlü Ateş, Atça Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Turin Arafat ile birlikte Atça Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı Kız Umut Evi’ni ziyaret etti. Kaymakam Ateş, çocukların eğitim durumu, günlük yaşantıları ve yaptıkları aktiviteler, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları ile onların hayatlarını iyileştirmek adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Kaymakam Ateş, ziyaretinde çocuklara moral vererek, kendilerini daha iyi hissetmeleri için desteklerini esirgemeyeceklerini belirtti. Özel çocukların yaşam standartlarını iyileştirmek ve onların topluma kazandırılabilmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Kaymakam Ateş, her zaman çocukların yanında olacaklarını belirtti.