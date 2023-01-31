Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, kar temizleme çalışmaları yapan karayolları ekipleriyle bir araya geldi.

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, kar temizleme çalışmaları yapan karayolları ekipleriyle bir araya geldi.

Kar yağışı nedeniyle Çelikhan- Adıyaman ve Çelikhan- Malatya yolunda temizleme çalışmaları yapan karayolları ekiplerini ziyaret eden Kaymakam Abdullah Arslantürk, ekiplere çalışmalarda kolaylıklar dileyerek Karayolları Şube Müdürü Gaffari Sincar’dan bilgiler aldı. Karayolları Bakım İstasyonunda da incelemelerde bulunan Kaymakam Abdullah Arslantürk’e Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, eşlik etti. Kaymakam Arslantürk, daha güvenilir bir yolculuk için ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiği vurguladı.