Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çat Barajı sulama tüneli inşaatında incelemelerde bulundu.

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çat Barajı sulama tüneli inşaatında incelemelerde bulundu.

Yapımına 2016 yılında başlanan ve önceki yıllarda 680 metrelik kısmı tamamlanan ve yüklenici firmanın iş bırakmasıyla yarım kalan Çat Barajı sulama tünel inşaatının kalan 200 metrelik kısmının yapımına Ekim 2022 tarihinde tekrar başlanmıştı. Çalışmaların aralıksız devam ettiği tünelde 67 metrelik bir kısım kaldı. Hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, burada çalışanlarla sohbet ederek ilgililerden bilgi aldı. Çalışanlara kolaylıklar dileyen ve sulama tünelinin hayırlara vesile olmasını temennisinde bulunan Kaymakam Abdullah Arslantürk’e, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut eşlik etti.