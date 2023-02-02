Adana’nın Kozan ilçesinin kalınmada hızlandırılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Adana’nın Kozan ilçesinin kalınmada hızlandırılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

İlçenin kalkınmasının hızlandırılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacı ile Kozan Kaymakamlığı’nın koordinesinde değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü’nün başkanlığını yürüttüğü toplantı, Kozan Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Arslanköylü’nün yanı sıra Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, “Hepimiz Kozan için hizmet yapmaktayız. Bu toplantıların amacı, halkımıza kamu hizmetlerinin etkili ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için bir araya gelmektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının muhtarlardan olan istekleri, muhtarların kamu kurum ve kuruluşlarından talepleri bu toplantıda konuşuluyor. Bu toplantılar karşılıklı istişare içerisinde gerçekleştiriliyor. Varsa sıkıntıları ortadan kaldırmak için bu toplantılar büyük önem arz ediyor”dedi.

Belediye Başkanı Kazım Özgan ise, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Ayrıca, birçok mahalle ve köyde yol yapım çalışmalarının tamamlandığını aktaran Özgan, bu çalışmaların periyodik olarak devam ettiğini sözlerine ekledi.