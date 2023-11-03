Adıyaman Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, öğrencilerle kütüphanede bir araya geldi.

Çelikhan Kütüphanesi ve Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, burada bulunan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden ve sorun-sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Altınöz, öğrencilerin taleplerini de tek tek not aldırdı. Öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Altınöz, kütüphanede ders çalışan öğrencilerin taleplerine istinaden kütüphanenin öğle aralarında açık kalmasına ve 2 saat geç kapanmasına yönelik planlama yapılması talimatı verdi.