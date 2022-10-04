Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Büyük Elmalı Köyü yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Büyük Elmalı Köyü yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, beraberindeki İlçe Özel İdaresi Müdür Vekili Adem Tekin ve il genel meclis üyeleri ile birlikte yapımı devam eden Büyük Elmalı Köyü yolunda incelemelerde bulundu.Büyük Elmalı Köyü yolu ile ilgili yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Altay, buradaki ilgililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Altay, “Bütün amacımız vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir ortamda yaşatmak ve gereken imkanları sağlamaktır. Kaymakamlık olarak köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip incelemek en büyük görevimizdir” dedi.