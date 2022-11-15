Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, İlçe Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak eksiklerini tespit etti.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, İlçe Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak eksiklerini tespit etti.

Pazaryeri Devlet Hastanesi ziyaretinde hastane girişinde Başhekim Dr. Ozan Can ve Hastane Müdürü Zafer Arık tarafından karşılanan Kaymakam Altay, ilk olarak hastane bahçesinde muayene için gelen vatandaşlar ile sohbet ederek onların talep ve şikâyetlerini dinledi. Daha sonra hastane içerisindeki birimleri gezen Kaymakam Altay, Başhekim Ozan Can ve hastane müdüründen hastanenin genel durumu, çalışmaları ve eksikleri hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Altay, tüm sağlık çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.