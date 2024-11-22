Muğla’nın Ortaca ilçesinde sağanak yağış sonrası bazı sokaklar göle döndü, Kaymakam Kenan Aktaş zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ortaca ilçesinde etkili olan aşırı yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası bazı sokaklar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Kaymakam Aktaş, yağışların oluşturduğu olumsuz şartlara karşı yetkililere talimatlar vererek, gerekli tedbirlerin alınması için gerekli değerlendirmelerde bulundu.

Yerel otoriteler, yağış nedeniyle meydana gelen su birikintilerinin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü bildirirken, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ortaca’da bu tür olumsuz hava şartlarında alınacak önlemler ve yapılan çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtiliyor.