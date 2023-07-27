Hatay’ın Samandağ ilçesinde Kaymakam Mehmet Aksu, depremzedeleri barındıkları konteynerde ziyaret ederek yakınlarını kaybeden çocukları da çeşitli hediyelerle sevindiriyor.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin oluşturduğu yıkım, birçok insanı ailesinden kopardı, genç yaşlı çocuk herkesin yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Aradan geçen süreç içerisinde devlet millet el ele dayanışmasıyla yaraların sarılması için çalışmalar tüm illerde aralıksız bugüne kadar devam etti. Halen 11 ilde olduğu gibi Hatay’da da yaraların sarılması için sahada çalışmalar 7/24 sürüyor. Samandağ ilçesinde de Kaymakam Mehmet Aksoy, yakınlarını kaybetmiş çocukları kaldıkları yerlerde ziyaret ederek yakından ilgileniyor.

Ziyaret sırasında çocuklar ile sohbet edip yakından ilgilenen Kaymakam Aksoy, beraberinde getirdiği bisikletleri de hediye ederek yüzlerinde bir nebze de olsa tebessüm oluşmasına vesile oluyor.