Muğla’nın Marmaris ilçesinde şehit yakınları ve gaziler ile birlikte iftar programında bir araya gelen Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy; "Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için şehit olanlar ve gazilerimize ne yapsak azdır. Dünyadaki bütün varlıkları versek sizlere olan borcumuzu ödeyemeyiz" dedi.

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğine Marmaris’te yaşayan muharip gaziler ve şehit yakınları katıldı. Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve ilçedeki kurumların müdürleri iftarda şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldiler. İlçe Müftüsü Yunus Acar tarafından okunan ezanın ardından, şehitler ve gaziler için dualar edildi.

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır"

İftar davetinin ardından konuşma yapan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy "Bu ülkenin önce varlığı için daha sonra bağımsızlığı ve özgürlüğü için canlarını feda eden, bu uğurda gazi olan, sizlerle birlikte olmak şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle birlikte olmak bize büyük bir mutluluk ve onur verdi. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki dünyanın en güzel ve en zor coğrafyasında yaşıyoruz. Bu toprakları yurt edinmemiz bu toprakları koruyup kollamak için binlerce yıldır nice şehitler verildi, nice gazilerimiz oldu. Biz bugün bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşıyorsak, geleceğe güvenle bakabiliyorsak, bayrağımızın altında çocuklarımız için gelecek nesillerimiz için aydınlık görebiliyorsak, hiç şüphe yok ki bu gerçekliğin en büyük sahibi şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Devletimizin eli her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin üzerinde. Sizlerin devletimizin himayesi altında daha huzurlu olduğunuzu görmek bizleri sevindiriyor. Elbette bütün dünyayı versek dünyadaki bütün varlıkları versek sizlere olan borcumuzu, şehitlerimize gazilerimize olan borcumuzu ödeyemeyiz. Bizler borcumuzu ancak onların emanetleri olan sizlere ulus olarak bağrımıza basarak sizin yakınlarınızı, çocuklarınızı, akrabalarınızı, kardeşimiz bilerek bu borcumuzu ödemeye çalışıyoruz, çalışacağız" diyerek şehit yakınları ve gaziler ile bir arada olmaktan gurur duyduğunu belirtti.