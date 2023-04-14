Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, ilçedeki misafirhanelerde konaklayan depremzede aileler ile birlikte iftar programına katıldı.

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü tarafından koordine edilen iftar yemeğinde Marmaris’teki kurumların misafirhanelerinde konaklamaya devam eden 270 depremzede aileye Kaymakam Aksoy, Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Belediye Başkan vekili Ümmühan Kabaçam, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve ilçedeki kurumların müdürleri eşlik etti.

İftar öncesi etkinlik alanında çocukların yüzleri boyandı, balonlardan şekiller yapılıp hediyeler verildi, iftar saatinde ilçe müftüsü Yunus Acar ezan okuyarak dualar etti. Kaymakam Aksoy’un masasında oturan depremzede İsmail Karataş bereket duası okudu. Ardından Kaymakam Aksoy’a ve kurumlarda görev yapıp kendilerine yardımcı olanlara teşekkürlerini iletti.

‘ Bizleri kendi evimiz gibi ağırlayan Marmaris’e ne kadar teşekkür etsek az’’

Hatay’da oturdukları binayı ve aile üyelerinden kayıplar yaşayan depremzede Ali Boz sahneye çıkıp mikrofonu alarak ‘’ Müsaade ederseniz ben tüm depremzedeler adına sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle böyle bir organizasyonla hepimizi bir araya getirdiniz Kahramanmaraş merkezli olmak üzere büyük bir afet geçirdik. Ben de Hatay’lı bir depremzede olarak bizleri burada bir ev sıcaklığında ağırlayan, çocuklarımız bir gün olsun eğitimden geri kalmadan bizlere anne baba şefkati gösterdiniz. Birçoğumuz ailesini kaybetti, birçoğumuz evini kaybetti. Marmaris’te siz bizlere bu eksiklikleri yaşatmadınız, sizlere tüm depremzedeler adına en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kaymakamım Sağ olun var olun. İnşallah gastronominin başkenti olan Hatay’ımız hükümetimiz sayesinde yeniden inşa edilecek. Biz de inşallah Marmaris halkını orada misafir ederiz. Sizler bizlere böyle destekte bulunduğunuz için tüm Kaymakamlık personeline, emniyetimize jandarmamıza buradan sayamayacağım tüm birimlerimize sonsuz teşekkür ediyorum Allah razı olsun’’ dedi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy depremzede ailelere geldiklerini için şükranları sunarak ‘’ Artık yavaş yavaş sonlarına yaklaştığımız mübarek Ramazan ayımızı bir kez daha tebrik ediyorum. İnşallah bayramda tekrar görüşürüz, şimdiden mübarek bayramınızı kutluyorum. Hiç şüphe yok ki asrın felaketi olarak nitelendirilen çok büyük bir felaket yaşadık acımız kaybımız çok büyük. Bu olay sadece bölge halkını değil tüm halkımızın tamamını çok büyük bir acıya gark etti. Bütün Türkiye’nin kalbi deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizle birlikte attı atmaya da devam ediyor. Ne mutlu bize ki bunca sıkıntıya rağmen bunca acıya rağmen bunca kayba rağmen biz hala millet olmanın şuuruyla her birimiz birbirimize karşılıklı olarak kenetlenerek gönül birliği içerisinde el birliği içerisinde bu sıkıntıları aşmak için bütün mücadelemizi yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda sıkıntılarımızı aşmış olacağız. Biz büyük bir milletiz çok büyük bir milletin fertleriyiz tarihi binlerce yıla dayanan çok güçlü bir devletin mensuplarıyız onun için tarihimizdeki birçok sıkıntı gibi bu felaketi de en kısa zaman inşallah aşacağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını koruyan kollayan büyük bir devlettir, sorunlar en kısa zamanda aşılacaktır bunun için asla ümidimizi kaybetmeyelim ’’ diyerek Marmaris’ten deprem bölgesine şimdiye kadar 80 tır tıbbi malzeme, 130 yaşam konteynırını deprem bölgesine ilettiklerini belirtti.

Kaymakam Aksoy konuşmasının devamında, "Depremin ilk gününden itibaren yardımlarını esirgemeyen aziz Marmaris halkına, belediyemize, odalarımıza, sosyal toplum kuruluşlarına ve otellerinin kapılarını açan turizmcilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ‘İhtiyaç sahibi ve depremzede ailelerimizin huzuru ve rahatlığı, çocukların yüzlerindeki gülümseme ve neşe bizler için en kutsal görev" diyerek çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirtti.