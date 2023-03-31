Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy İçmeler Turizm Otelcilik Uygulama Oteli’nde konaklayan depremzede vatandaşlar ile birlikte iftar yaptı çocuklara hediyeler dağıttı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde Halit Narin Turizm Otelcilik Lisesi Uygulama Oteli’nde çocukları ile konaklayan depremzede aileleri ziyaret ederek hediyeler veren ve iftar programına katılan Kaymakam Aksoy’a, Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Murat Çam, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve kurum müdürleri eşlik etti. İlçe Müftüsü Yunus Acar’ın salonda ezan okuması ile oruçlar açıldı, dualar edildi.

‘Devletimiz yaralarımızı saracak güçtedir’

Kaymakam Aksoy yemek bitiminde depremzede ailelere sofralarını paylaştıkları için teşekkür ederek ‘ Hepimizin bildiği gibi milletimiz devletimiz ve 11 ilde yaşayan siz değerli vatandaşlarımız belki de dünya tarihinin en büyük afetlerinden birisine maruz kaldık. Hepimiz çok büyük acılar yaşadık, hayatını kaybedenlere rahmet yakınlarına sabırlar tedavileri devam edenlere de şifalar diliyorum. Yaşadığımız kayıplar çok can yakıcı, can kayıplarımız çok fazla sizler evlerinizi, hatıralarınızı kaybettiniz, ancak şükürler olsun ki hayatta kalanlarımız için çocuklarımızın geleceği için devam etmeliyiz. Devletimiz bu yaraların tamamını saracak güçtedir. Büyük Türk milleti bu zorlukları aşacak güce sahiptir’’ diyerek tüm depremzede vatandaşları Ramazan ayı içinde düzenleyecekleri iftar programına davet etti.