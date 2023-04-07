Muğla’nın Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, her yıl Ramazan ayının 15’inci gününe denk gelen Öksüz ve Yetimler Günü dolayısı ile çocuklar, mahalle muhtarları ve vatandaşları ile iftar programında bir araya geldi.

Beş yıldızlı bir otelde Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının düzenlediği iftar programı ezan okunması ile birlikte başladı. Kaymakam Aksoy, çocuklarla teker teker sohbet ederek hepsine hediyeler ve oyuncaklar dağıttı. Marmaris Siteler Mahallesi’nde beş yıldızlı bir otelde düzenlenen iftar yemeğine Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Yasemin Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Murat Çam, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, İlçe Müftüsü Yunus Acar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Mahalle muhtarları, Vakıf Mütevelli Heyeti ve Marmaris Belediye Başkan Vekili Ali Kırlı ile Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk katıldı.