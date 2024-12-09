Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, ilçedeki özel eğitim okullarını ziyaret ederek hem öğretmenlerle hem de öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret programı çerçevesinde Çınarlı Özel Eğitim Anaokulu, Atatürk Özel Eğitim İlkokulu ve Atatürk Özel Eğitim Ortaokulu’nu ziyaret eden Kaymakam Aksakal, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Eğitim öğretim şartları hakkında bilgi almak için öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Aksakal, eğitimdeki başarıların devamını dileyerek, tüm imkanların özel eğitim öğrencilerinin gelişimi ve eğitimi için seferber edileceğini vurguladı. Aksakal, özel eğitim öğrencilerinin yanında olduklarını ve onların geleceği için eğitim camiasıyla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Aksakal ve Müdür Aslan, öğrencilerin hayalleri, hedefleri ve derslerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle gerçekleştirdikleri bu sohbetin ardından öğretmenlerle bir araya gelerek, okulda yapılan çalışmalar üzerine değerlendirmeler yaptı. Öğretmenlere özverili çalışmaları için teşekkür eden Kaymakam Aksakal, öğrencilerin geleceğini şekillendirmede öğretmenlerin rolünün büyük olduğunu belirterek başarılar diledi ve ziyaretini sonlandırdı.