Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma ile birlikte Yalınçayır Mahallesi İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden, derslerine katılan Kaymakam Akköz, minik öğrencilerin ilgisiyle karşılandı. Öğrencilerin sıcak ve neşeli karşılaması, ziyarete renk kattı. Kaymakam Akköz ve Başkan Elma, öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik konular ele alınırken, öğrencilerin gösterdiği ilgi ve sevgi ziyareti anlamlı kıldı.

Kaymakam Akköz, geleceğin teminatı olan çocukların en iyi şekilde yetişmesi için her zaman eğitim camiasının yanında olduklarını vurguladı.