Esenyurt Kaykay Parkı, Türkiye Kaykay Federasyonu’nun düzenlediği Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yarışması’na ev sahipliği yaptı. 70 sporcunun katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Esenyurt Kaykay Parkı, Türkiye Kaykay Federasyonu’nun düzenlediği Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yarışması’na ev sahipliği yaptı. 70 sporcunun katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Esenyurt Belediyesi’nin Şehitler Parkı içerisinde Avrupa Yakası’nın en büyük kaykay parkı olma özelliği taşıyan Esenyurt Kaykay Parkı, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin 9 farklı şehrinde 50 erkek, 20 kadın olmak üzere toplam 70 sporcunun katıldığı yarışmanın ödül töreni ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonada ön elemeler ve yarı final turlarının ardından yapılan final yarışlarında kadınlar kategorisinde Safa Merve Nalçaçı Türkiye Şampiyonu olurken, Melis Sakaoğlu ikinci, Aysel Özgür ise üçüncü oldu. Erkeklerde ilk 20’ye, kadınlarda ise ilk 8’e girenlere Esenyurt Belediyesi tarafından ödül verildi.

“Çocuklarımızı ahlaka, disipline sevk etmek amacımız, bunu da bu tür tesislerle yapacağız”

Kaykay Şampiyonası’nda açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurt enerjisi yüksek gençlerle dolu bir ilçe, gençlerin enerjisini atması için tesisler yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren eksiklikleri tamamladık. Bundan sonra Esenyurt’un ihtiyacı olan tesisleri tek tek açmaya devam ediyoruz. Bu da Avrupa Yakasının en büyük kaykay tesisi, Kaykay Federasyonu ile beraber projelendirdik. Bundan sonra devamı gelecek ama bu şu an için en büyük tesis. Gençlerimiz burada yarışıyorlar, enerjilerini atacaklar, sosyalleşecekler. Gençleri bir arada görünce mutlu oluyoruz. Gençliğe adım atan çocuklarımız var onlarda izliyorlar. Amaç çocuklarımızı, gençlerimizi, spora, disipline, ahlaka sevk etmek. Bu tür tesislerle bunu başarmış olacağız. Buradan sporcular yetişecek. Ben inanıyorum ki, kaykayda ve başka spor alanında da Esenyurtlular Türkiye’yi yurtdışında temsil eder pozisyona gelecekler bu tesislerle. Önemli olan birlik beraberlik içinde, güzelliklerle beraber gençlerimize örnek olan işler yapmak” dedi.

“Burada olduğum için mutluyum”

Yarışmaya Kocaeli’den katılan sporculardan İrem Keskin, “Bu yarışma için öncelikle teşekkür ederiz. Burada olduğum için mutluyum. Bu sporla bir aydır ilgileniyorum ama 8 yıl kadar bir paten tecrübem var” dedi.

Bir diğer sporcu Utku Taha Zenki ise yarışmaya Kastamonu’dan geldiğini belirterek, “Çok heyecanlıyım. Çok iddialı değilim, eğlenmeye geldik” diye konuştu.

Yarışmaya katılan sporcu Aysel Özgür, “Fazla sokak disiplini kaymıyorum aslında, ben kendimi denemeye geldim. Esenyurt Belediyesi’nin yaptığı bu etkinlik gerçekten çok güzel. Yaklaşık 8 aydır kaykay kayıyorum” dedi.