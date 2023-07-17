Antalya OSB Teknik Koleji’ne kayıt hakkı kazanan öğrenciler, mesleğe olan ilgi ve yatkınlıkları, gelecek planları ve el becerilerine göre belirlendi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ne kesin kayıt hakkı kazanan 3’üncü dönem öğrencileri belirlendi. Kayıt hakkı kazanacak öğrencilerin belirlenebilmesi için ön kayıt yaptıran bin 200’e yakın öğrenciye öncelikli olarak Mesleki Yeterlilik Testi uygulandı. Başarılı olan öğrenciler, bir sonraki aşama olan Özel Yetenek ve İlgi Başarı Testine tabi tutuldu. Her iki testte aranan kriterleri yerine getiren öğrenciler, meslek ve kültür öğretmenleri ile psikolojik danışman ve sektör temsilcilerinden oluşan heyet tarafından Mesleki Yeterlilik Performansı Mülakatına alındı.

Araç-gereç kullandılar

Mülakat kapsamında öğrencilere Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi ve Metal Teknolojisi Alanlarından, eğitimini almak istedikleri meslek alanı ile ilgili sorular sorulup, mesleğe yatkınlıklarının tespiti için araç gereç kullandırıldı. Öğrencilere ayrıca sorunlara getirdiği çözüm önerileri, hayalleri, gelecek planları, genel kültür gibi kriterler üzerinden puanlar verildi. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ortaokul başarı puanı, uygulanan iki farklı test, mesleki yeterlilik performansı mülakatı ve LGS’den aldığı puan ortalaması en yüksek olanlar arasından belirlendi.

Aranan eleman

Mülakatların bir bölümüne katılıp öğrenciler ve aileleri sohbet eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, okula gösterilen yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını belirtti. Gençlerin hayalini kurdukları mesleği yapmalarının başarılı olmalarında çok önemli bir detay olduğunu aktaran Bahar, “Gençlerimizi istedikleri mesleği edinebilmeleri, olmak istedikleri kişi olabilmeleri için testler uyguluyor, mülakata alıyoruz. Eğitim sistemimizi ve müfredatımızı da bu kritere göre şekillendiriyor ve uyguluyoruz. Okulumuzun fiziki alanı, makine parkları ve atölyeleri, gençlerimize mesleği en ince ayrıntısına kadar öğretecek yeterlilikte, günün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. Antalya’mıza ve Bölgemize layık, sektörün ihtiyaçlarına çözüm sunacak bir okulu hizmete açmanın onurunu yaşıyoruz. Burada eğitim alan her öğrencimiz, aranan eleman diye tabir ettiğimiz kalifiye insan kıymeti olarak, en az bir yabancı dil bilerek ve konusunda uzmanlaşmış bir halde mezun edip ülkemize hizmet edecek” dedi.