Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri ile ’Kayıt Dışı Öğrencilerimizi Tespit ve Okula Kazandırma Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri ile ’Kayıt Dışı Öğrencilerimizi Tespit ve Okula Kazandırma Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan kayıt dışı öğrencileri tespit ederek, eğitime kazandırma çalışmalarını Mersin’de de sürdürdüklerini belirtti. Bu çerçevede Mersin genelinde muhtarlara mesaj gönderdiklerini aktaran Koca, "Okula devam edemeyen öğrencilerimizin tespitini ve en yakın okulumuza/ilçe milli eğitim müdürümüze bilgi verilmesini rica ettik. Okula devam edemeyen öğrencilerimizin listelerini oluşturduk. Sizlerden bu konuyu yakından takip etmenizi, muhtarlarımızla iletişime geçmenizi, söz konusu öğrencilerimizin velilerine en kısa sürede ulaşmanızı ve kati surette eğitim öğretime kazandırmanızı bekliyoruz. ’Erken Uyarı ve Takip Sistemi’ de en kısa sürede oluşturulacaktır. Herhangi bir desteğe ihtiyacınız olduğunda biz buradayız. Özverili çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.