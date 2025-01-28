Adıyaman’da kayıt dışı fişek satışı yapan iş yerine yönelik operasyonda çok sayıda silah ve silah malzemesi ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürüten Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bir iş yerinde kayıt dışı fişek satışının yapıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında yapılan baskında iş yeri içerisinde 7 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 500 TL para, 380 adet kartuş, 26 adet tabanca şarjörü, 20 adet tüfek şarjörü, 16 adet av tüfeği tetik mekanizması ve 11 adet kurusıkı fişeği bulunarak muhafaza altına alındı. Ruhsatı olmayan iş yerinden satış yapan M.Ç. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.